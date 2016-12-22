Навальный выступил в ЕСПЧ с жалобой на Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выступил на слушаниях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своей жалобе на задержания во время митингов в 2012–2014 годах. Видеозапись заседания опубликована на сайте ЕСПЧ.

Навальный заявил, что акции его сторонников согласовывают только в отдаленных районах, а в центры городов их не пускают. В пример он привел предложение московских властей проводить акцию в парке «Сокольники» — по его словам, «буквально в лесу».

18 января пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова рассказала РБК, что мэрия Москвы предложила Навальному на выбор три площадки для проведения акции 28 января — в «Сокольниках», на участке улицы Перерва и по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. В заявке был указан маршрут от площади Тверская застава до Охотного Ряда.

В ноябре ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса», из-за которого оппозиционеру не разрешили баллотироваться в президенты. Адвокат Дмитрий Матвеев пояснил РБК, что суд не сможет потребовать от российских властей допуска Навального на выборы, так как государственные правовые и судебные системы выше ЕСПЧ.