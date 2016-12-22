Курды сообщили об убийстве шести турецких солдат в Африне

В результате боев между «Сирийскими демократическими силами» (SDF, боевое крыло курдской партии «Демократический союз») и турецкой армией в местности Раджо под сирийским Африном уничтожен ​турецкий бронетранспортер и убиты шесть солдат. Об этом говорится в заявлении SDF.

Столкновения продолжаются и в других точках Африна. В боях у деревни Амара были уничтожены 24 турецких солдата.

В заявлении SDF говорится, что за три дня операции турецкая армия и ее наемники потеряли в общей сложности 53 человека, еще 38 были ранены. О своих потерях SDF не сообщает.

22 января агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции сообщило, что в боях с курдами погиб один турецкий военный и были ранены шесть военнослужащих. В тот же день агентство Fira утверждало, что в результате бомбардировок погибли шесть курдских военных, также есть пострадавшие.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских боевиков в сирийском Африне. В тот же день турецкий Генштаб отчитался о поражении «всех намеченных целей», самолеты Анкары нанесли более сотни авиаударов.

Дамаск осудил действия Турции в Африне, назвал операцию «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны, и пригрозил сбивать турецкие военные самолеты.