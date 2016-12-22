Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,86 56,35 EUR Нал. 69,73 69,01 USD Бирж. 56,42 -0,08 EUR Бирж. 69,28 +0,05 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11162,52 +382,35 MOEX 2298,95 -0,42% RTS 1283,75 -0,12% Brent 69,81 +0,82% DJIA 26228,03 +0,05% Nasdaq 7461,01 +0,72% FTSE 7731,83 +0,21%
Курды сообщили об убийстве шести турецких солдат в Африне
Лента новостей
Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России 21:47, Общество В США возле Белого дома задержали мужчину с заряженным пистолетом 21:44, Общество Трехкратный чемпион «Формулы-1» вновь станет владельцем авиакомпании Niki 21:27, Бизнес В Госдуме пообещали никогда не выполнять резолюции ПАСЕ о Крыме 21:15, Политика СКР завел дело после нападения бешеной собаки на 17 человек 21:07, Общество Никифиров рассказал о помощи России в восстановлении связи в Сирии 21:04, Технологии и медиа Российские биатлонисты допустили бойкот Олимпиады 20:57, Спорт В Ирландии похоронили вокалистку The Cranberries 20:46, Общество Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму 20:39, Общество В Волгограде на время ЧМ-2018 остановят комбинат «Красный Октябрь» 20:28, Экономика Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции 20:23, Политика Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» 20:22, Общество В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза 20:20, Общество «Открытие холдинг» рассказал об исковых требованиях ОНЭКСИМа 20:12, Финансы Штаб Владимира Путина проведет серию патриотических митингов 20:05, Политика В Думе предрекли коллапс экономики при уравнивании сожительства и брака 20:05, Экономика СК начал проверку после заплыва на лодке в подвале дома в Петербурге 19:59, Общество «Яндекс» запустит ток-шоу совместно со студией Аркадия Ротенберга 19:42, Технологии и медиа «Ростелеком» стал оператором реестра доменов .ru и.рф 19:41, Технологии и медиа Мэр Грозного призвал «унять фантазию» из-за его турпоездки в Грузию 19:40, Политика На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников 19:34, Политика Суд в Петербурге рассмотрит дело о неуплате налогов на 1 млрд руб. 19:24, Общество Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях 19:19, Экономика Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы 18:54, Общество Мэр Риги осудил планы властей Латвии убрать русский из старших классов 18:44, Политика Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team 18:41, Политика Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов 18:35, Технологии и медиа МОК ответил на недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018 18:30, Общество
Курды сообщили об убийстве шести турецких солдат в Африне
Политика, 16:23
0
Курды сообщили об убийстве шести турецких солдат в Африне

В результате боев между «Сирийскими демократическими силами» (SDF, боевое крыло курдской партии «Демократический союз») и турецкой армией в местности Раджо под сирийским Африном уничтожен ​турецкий бронетранспортер и убиты шесть солдат. Об этом говорится в заявлении SDF.

Столкновения продолжаются и в других точках Африна. В боях у деревни Амара были уничтожены 24 турецких солдата.

В заявлении SDF говорится, что за три дня операции турецкая армия и ее наемники потеряли в общей сложности 53 человека, еще 38 были ранены. О своих потерях SDF не сообщает.

Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии
Политика

22 января агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции сообщило, что в боях с курдами погиб один турецкий военный и были ранены шесть военнослужащих. В тот же день агентство Fira утверждало, что в результате бомбардировок погибли шесть курдских военных, также есть пострадавшие.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских боевиков в сирийском Африне. В тот же день турецкий Генштаб отчитался о поражении «всех намеченных целей», самолеты Анкары нанесли более сотни авиаударов. 

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Дамаск осудил действия Турции в Африне, назвал операцию «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны, и пригрозил сбивать турецкие военные самолеты.

Теги: Сирия , солдаты , Курдистан , турецкие войска , Африн
Главное
Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов Технологии и медиа
Материалы по теме
Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне Политика
В Анкаре отчитались о поражении более 170 целей в сирийском Африне Политика
При обстреле турецкого города из Африна погиб гражданин Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.