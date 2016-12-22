Турция рассказала о первых потерях в операции на севере Сирии

Турецкие вооруженные силы понесли первую потерю в ходе операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. В боях с курдами погиб турецкий военнослужащий

Встреча турецких военных в приграничной деревне в провинции Хатай. 21 января 2018 года (Фото: ZUMA Press / Global Look Press)

Турецкий военнослужащий погиб в боях с курдскими формированиями во время операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Генштаб. Это первая официальное сообщение о потерях турецкой армии с момента начала операции.

Согласно сообщению Генштаба, солдат погиб во время боев в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис, близ сирийской границы. Близ деревни турецкие силы вступили в перестрелку со сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Как уточняет издание Haberler, в боях с курдами были ранены двое турецких военнослужащих. Один из них позднее скончался в госпитале.

Военную операцию под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн турецкая армия начала 20 января. ВВС Турции наносит удары по позициям курдских сил на севере Сирии. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что армии удалось поразить более 170 целей. 21 января Курдское вооруженное формирование YPG сообщило, что в результате авиаударов погибли девять человек, в том числе шестеро мирных жителей.