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Армия Турции возобновила бомбардировку курдских позиций в Африне
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Армия Турции возобновила бомбардировку курдских позиций в Африне
Политика, 11:56
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Армия Турции возобновила бомбардировку курдских позиций в Африне

Военно-воздушные силы Турции возобновили удары по позициям курдов из «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые базируются в районе Африна на севере Сирии, сообщает агентство Firat.

В результате бомбардировок курды понесли незначительные потери. По предварительным данным, погибли шесть курдских военных, есть и пострадавшие. При этом подразделения YPG произвели ответный огонь из тяжелых вооружений. Ожидается, что курдское руководство сделает заявление об атаке в течение дня.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

По данным агентства Anadolu, турецкие вооруженные силы в ходе операции «Оливковая ветвь» взяли под свой контроль 11 деревень, где находились позиции курдов, и создали несколько безопасных зон.

Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии
Политика

Как сообщает телеканал Haberturk, турецкой армии за два дня операции удалось продвинуться на 5 км вглубь Сирии и очистить заминированные районы.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. В тот же день турецкий Генштаб отчитался о поражении «всех намеченных целей», самолеты Анкары нанесли более сотни авиаударов.

21 января газета Milliyet сообщила, что в Африн вошли турецкие танки. При этом​ курдское ополчение опровергло наступление Сухопутных войск Турции. Власти Сирии осудили турецкую военную операцию и сочли ее «актом агрессии».

Теги: Сирия , войска , Турция , курды , Африн
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