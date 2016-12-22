Bacardi купила производителя премиальной текилы за $5,1 млрд

Один из ведущих производителей алкогольных напитков Bacardi Ltd приобрел компанию Patron Spirits International AG, которая занимается производством премиальной текилы, говорится в сообщении компании.

С 2008 года Bacardi владела 30% акций Patron, компания увеличит долю до 100%.

Окончательно сделка по покупке завершится в первой половине 2018 года. Patron Spirits оценена в $5,1 млрд, следует из сообщения. По прогнозам компании, в результате сделки Bacardi станет лидером на рынке премиальных алкогольных напитков в США.

​По данным исследовательской компании IWSR, глобальные продажи текилы выросли на 5,2% в 2016 году, тогда как общий рынок алкогольных напитков сократился на 1,3%, сообщает Reuters.

Patron была основана в 1989 году миллиардером Джоном Полом Деджориа. Ежегодно компания выпускала около 3 млн ящиков текилы (36 млн бутылок). Компания базируется в Швейцарии.

Bacardi основана на Кубе в 1862 году. Компания владеет свыше 200 брендов напитков, среди которых джин Bombay Sapphire, водка Grey Goose, вермут Martini.