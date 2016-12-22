В России в 2017 году упали продажи шампанского и водки

В России в 2017 году было зафиксировано резкое падение продаж водки (на 16,6% меньше, чем в 2016 году), а также шампанского и игристых вин (27,3%), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ​Национальный союз защиты прав потребителей. При этом россияне стали намного чаще покупать фруктовые вина.

Всего в 2017 году россияне купили 67,5 млн декалитров водки. Падение розничных продаж оказалось характерно почти для всей продукции на алкогольном рынке. Так, продажи коньяка упали на 1,1% (до 10,2 млн декалитров). Особо сильно сократились продажи ликеро-водочных изделий крепостью до 25%, до 2,551 млн декалитров (падение на 43,4%). Также россияне стали на 7% реже покупать и виноградные вина.

Однако продажи фруктовых вин в России выросли на 71,8%, до 10,3 млн декалитров. Такие показатели в Национальном союзе защиты прав потребителей объяснили снижением платежеспособности населения.

Газета «Известия» 16 января сообщила о планах Росстандарта ввести в ГОСТ понятие «российского качества водки». Алкогольный напиток, изготовленный по этому госту, должен производиться только из высококачественных ингредиентов и быть крепостью строго 40%. Кроме того, к нему будут предъявляться особые требования по химическим характеристикам.