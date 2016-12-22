Узкое горлышко: производство вина в России упало до рекордного минимума

Производство вина в России упало до десятилетнего минимума. Как утверждают игроки рынка, волна «винного патриотизма» спала и потребитель приобретает недорогую импортную продукцию и фруктовые вина, более дешевые в производстве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Производство вина в России упало до десятилетнего минимума, свидетельствуют проанализированные РБК данные Федеральной службы госстатистики (Росстат) за 2017 год.

По данным ведомства, в прошлом году в России было выпущено 31,97 млн дал вина (без учета шампанского и игристых вин), что на 13,4% меньше, чем в предыдущем году. И это самый низкий показатель за последнее десятилетие, подтвердил РБК президент Союза виноградарей и виноделов (СВВР) Леонид Попович.

Прежний минимум — 32,2 млн дал — был зафиксирован в кризисном 2014 году, в остальные годы объем производства вина был в диапазоне от 36 млн (2013 год) до 54,1 млн дал (2010 год). Попович называет итоги 2017 года «очень грустными» — еще в октябре прогноз союза по производству был равен 34 млн дал.

На столовые вина в 2017 году пришлось 71,4% от общего объема произведенного в России вина, который составил 44,74 млн дал, что на 13,4% меньше показателя 2016 года.

Причины падения

В Минсельхозе падение объясняют плохой погодой летом 2017 года и, как следствие, потерей винограда. «Причина неурожая — холодное и дождливое лето. К тому же из-за долгой зимы много виноградников померзло», — сказал РБК представитель министерства, отметив, что в итоге пострадали такие винодельческие регионы, как Кубань, Ростовская область, Ингушетия и Ставропольский край. Но потери урожая в России меньше, чем у европейских виноделов, которые теперь вынуждены повышать цены на свою продукцию, добавили в Минсельхозе.

Инвестор винодельни «Золотая Балка» Артем Зуев уверен, что погода не может быть причиной снижения производства — значительная доля российской продукции производится из импортного виноматериала. Статистика Росстата не дает данных об используемом при производстве сырье, напоминает он. Опрошенные РБК эксперты и участники рынка называют следующие причины падения производства российского вина, которое Минсельхоз к 2025 году рассчитывал вывести «на мировой уровень»: богатое присутствие в рознице относительно недорогих качественных импортных вин, падение «патриотической» волны интереса к российскому вину и переориентация части потребительского спроса на категорию дешевых фруктовых вин.

«После стабилизации курсов валют недорогой импорт практически выдавливает с полок отечественных производителей», — отмечает Попович, добавляя, что зарубежные виноделы имеют возможность получать дешевые кредиты и другую поддержку со стороны государства. Сегодняшний подход российских властей к отрасли и ее регулированию не позволяет отечественным производителям на равных конкурировать с дешевым импортом, согласен президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Руководитель проекта Wineretail, редактор гида «Российские вина» ​Александр Ставцев обращает внимание на то, что спала «патриотическая» волна интереса к российскому продукту, которая наблюдалась в 2014–2015 годах. Многие российские компании при увеличении производства не сумели выдержать уровень качества, считает он, и потребитель, «обжегшись», теперь возвращается к импортному вину, которое представлено в том числе в самой популярной для ретейла ценовой категории до 500 руб.

Последние три года физический объем поставок иностранных вин (включая игристые вина) в Россию находится на стабильной отметке — около 41 млн дал, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. В стоимостном выражении наблюдается рост: если за 11 месяцев 2016 года вина было ввезено на $653,88 млн, то за 11 месяцев 2017 года (последние доступные данные таможни) — на 41,1% больше, на сумму $922,83 млн. Одна из возможных причин — лишение части иностранных вин льготных акцизов, которые действовали до весны прошлого года.

Правительственные перспективы российского виноделия Осенью 2016 года Минсельхоз представил проект концепции развития виноградарства и виноделия в России на ближайшие десять лет. Согласно документу, на первом этапе (до 2020 года) основные усилия предполагается сосредоточить на обновлении материально-технической базы и создании благоприятного инвестиционного климата. Цель на 2021–2025 годы звучит амбициознее — «создание экспортного потенциала Российской Федерации, выведение отечественного виноделия на мировой уровень». В зависимости от объемов финансирования концепция предусматривает три сценария развития: пессимистичный, базовый и оптимальный, которые обойдутся в 21,4 млрд, 49,3 млрд и 84,6 млрд руб. соответственно. Наиболее вероятным Минсельхоз считал базовый сценарий. Документ до сих пор не внесен в правительство. Как рассказали РБК в Минсельхозе, в настоящее время концепция дорабатывается по замечаниям ведомств и может быть внесена в правительство к концу февраля. Кроме того, в Госдуме ожидает второго чтения законопроект «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», который предлагает признать российские вина сельхозпродуктом и предусматривает передачу полномочий по контролю от Росалкогольрегулирования Минсельхозу.​

Плодово-выгодные

По мнению Зуева, на падение производства повлияли плохая представленность российских вин в рознице и переток покупателей в смежные сегменты, в частности винные напитки и фруктовое вино. По официальным статистическим данным, производство винных напитков в России в 2017 году снизилось на 25,8%, до 22,9 млн дал. Но абсолютно неожиданно и значительно — в 2,5 раза — выросло производство так называемых фруктовых вин. Если в 2016 году их было выпущено около 6 млн дал, то в 2017 году — уже свыше 15 млн дал (48% от объемов производства столового вина). Такой рост объясняется стремлением потребителей в условиях падения доходов сэкономить на алкоголе, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Кроме того, в категорию фруктовых вин могла перейти часть винных напитков, добавляет он.

«Фруктовые вина, за редким исключением, — это маргинальная категория, которая растет за счет другой сходной категории — винных напитков», — согласен Александр Ставцев. По его словам, в России два-три качественных производителя, работающих со свежими ягодами и выдерживающих фруктовое и ягодное вино в дубовых бочках, однако примерно в 95% случаев фруктовое вино на полках — это разведенный водой и сброженный фруктовый концентрат, аналогичный тому, что используют для производства соков, говорит эксперт.

Винные напитки и фруктовые вина имеют одинаковую ставку акциза — 18 руб. за литр, однако с точки зрения издержек производство фруктовых вин более выгодно — сырье для него проще в логистике, чем используемый для винных напитков виноматериал. Стоимость такой продукции невелика — так, «вино классическое полусладкое» под маркой «Сангрия» стоит в рознице до 250 руб. за бутылку 1,75 л. По оценкам дистрибьюторов алкоголя, это один из самых динамично растущих продуктов в сетевой рознице, констатирует Ставцев.​