В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров

В Крыму отреагировали на слова премьер-министра Украины Виктора Гройсмана, который предложил вернуть Киеву не только военную технику из Крыма, но и сам полуостров.

«Все, что осталось от Украины — полный хлам. И президент сделал жест доброй воли, чтобы они забрали весь этот металлолом отсюда. Поэтому пусть забирают и радуются, что отдали хотя бы это», — заявил РБК министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский.

Власти Украины «никогда не дождутся» возвращения Крыма, указал он. «Мы в 2014 году свой выбор сделали, и Крым никакой разменной монетой никогда не был и не будет», — заключил министр.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману «сходить и провериться, нормальный он человек или нет». Об этом крымский депутат заявил в разговоре с RT.

«На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», — сказал Гемпель. По его мнению, украинские политики не могут выстроить диалог и «не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется». Депутат подчеркнул, что стать частью Российской Федерации жители Крыма решили сами. «Обратной дороги быть не может», — сказал он.



Гемпель добавил, что в Крыму готовы говорить с Украиной и выстраивать с ней партнерские и дружественные отношения, но не видят «положительных посылов от украинских политических лидеров». «Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — сказал депутат.

О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело», — сказал российский лидер. Он отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.

В ответ на это, 12 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с встречным предложением к Путину. «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал глава украинского правительства.

В Кремле назвали готовность вернуть военную технику Украине «жестом доброй воли» Путина, который он сделал для урегулирования отношений между странами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что таким образом Москва проявляет «политический настрой», чтобы «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». Он напомнил, что до того, как начались военные действия в Донбассе, часть украинской техники из Крыма была передана Украине, но потом из-за военного конфликта на юго-востоке страны этот процесс был остановлен. Песков заметил, что Путин «демонстрировал заинтересованность России» в том, чтобы отношения Москвы и Киева вышли из «пике, в которое они вошли».

Песков сообщил, что условия возвращения украинской техники пока не определены. Они будут сформулированы после контактов военных и дипломатов с обеих сторон, а также после реакции украинских властей на предложение Путина.