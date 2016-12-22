Главу Аргентины призвали обсудить с Путиным продление поисков подлодки

Депутат аргентинского парламента ​Гильермо Кармона попросил главу государства обсудить с президентом России продолжение поисков пропавшей подводной лодки San Juan. Об этом парламентарий написал на своем сайте.

Кармона напомнил, что в декабре группа оппозиционных и принадлежащих к правящей партии депутатов обратилась к главе государства с призывом не прекращать поиски субмарины и использовать для этого все возможности международного сотрудничества. Парламентарий отметил, что родственники моряков выражают озабоченность по поводу сокращения группировки, которая ведет поисковую операцию. «Депутат Гильермо Кармона обратился к президенту Маурисио Макри с просьбой попросить президента Владимира Путина продолжать помогать в поисках подводной лодки в рамках официального визита в Россию, который начинается сегодня», — говорится на сайте парламентария.

В середине января родственники пропавших подводников вышли на демонстрацию перед посольством России в Аргентине и поблагодарили страну за участие в поисковой операции. В ней принимают участие российское океанографическое судно «Янтарь», подводный аппарат «Пантера плюс» и военные водолазы.

Подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина переходила из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На ее борту были 44 человека. 1 декабря аргентинские власти заявили о прекращении операции по спасению подводников, так как на лодке должны были истощиться запасы кислорода, а 5 декабря признали гибель экипажа, но продолжили поиск субмарины. Участники операции обнаружили два места предполагаемого нахождения субмарины у мыса Горн: на глубине 950 м и на глубине 700 м. В поисках подводной лодки, кроме ВМС Аргентины, участвуют корабли, подводные аппараты и самолеты ​США, Бразилии, Британии, России, Чили.

