Аргентинские власти впервые признали гибель экипажа пропавшей подлодки

Аргентинские власти впервые официально признали гибель экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей с радаров 15 ноября. Заявление в интервью местному телеканалу Todo Noticias сделал министр обороны страны Оскар Агуад.

На вопрос, можно ли считать всех моряков погибшими, Агуад ответил: «Совершенно точно». Он добавил, что «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».

Министр уточнил, что поиск судна продолжается и будет вестись, пока не кончатся ресурсы.

Дизельная подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. В последний раз оборудование зафиксировало нахождение субмарины в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисковой операции принимают участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

3 декабря представитель ВМС Аргентины Энрико Бальби заявил, что установлено два места возможного нахождения судна. По его словам, они расположены недалеко от мыса Горн.