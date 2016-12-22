В Аргентине нашли два района возможного нахождения подлодки «Сан-Хуан»

Обнаружено два возможных места нахождения аргентинской подлодки «Сан-Хуан», пропавшей 15 ноября в Атлантическом океане. Об этом на пресс-конференции рассказал официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, передает Los Andes.

«В течение ночи мы обнаружили другую точку, которая была в 950 м у Мыса Горн», — сказал Бальби. Второй район расположен на глубине 700 м.

Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту субмарины находятся 44 человека, об их судьбе ничего не известно.

В поисках подлодки принимают участие США, Великобритания, Чили и Бразилия. 22 ноября помощь в поисках «Сан-Хуана» предложил российский президент Владимир Путин.

Утром 22 ноября аргентинские военные рассказали, что засекли радиосигнал с подлодки, которая, по неподтвержденным данным, находится на глубине 70 м. Однако найти ее пока не удалось.