Родственники моряков поблагодарили Россию за поиски подлодки San Juan

Родственники подводников с пропавшей аргентинской субмарины San Juan «выразили благодарность российскому руководству за помощь» в поисках подводной лодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства России в Аргентине.

В дипмиссии отметили, что у посольства прошел митинг солидарности, в котором участвовали около 20 человек. Митинг организовали родственники пропавших моряков.

Подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября, субмарина переходила из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту San Juan находились 44 человека.

Последнее местоположение подлодки было зафиксировано в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисках пропавшей субмарины участвовали специалисты из США, Бразилии, Чили. По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, спасатели установили два возможных места нахождения подлодки. Одно из них находится в 950 м у Мыса Горн, второе — на глубине 700 м.

Аргентинские власти 1 декабря сообщили, что операция по спасению пропавших моряков прекращена. Спустя 4 дня в Аргентине официально признали гибель подводников с San Juan. Как заявил министр обороны Аргентины Оскар Агуад, «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».

В конце декабря правительство Аргентины отправило в отставку командующего Военно-морскими силами республики Марсело Сруру.