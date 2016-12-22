Эрдоган пообещал в короткие сроки закончить операцию в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «в короткие сроки» завершить операцию против курдского ополчения в сирийском Африне, где накануне самолеты Анкары нанесли более ста авиаударов. Об этом президент сообщил в ходе выступления в провинции Бурса, передает газета Milliyet.

«Сухопутная операция продолжается, и мы намерены продолжать. Сегодня узнал новости, что террористическая организация «Союз сообществ Курдистана» и Демпартия народов призывают людей выйти на улицы. Сейчас они проводят конгресс в провинции Диярбакыр, но к ним практически никто не присоединился», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара начала операцию против тех, кто «атакует ее приграничные районы», и это ее «национальная борьба». «Никаких уступок, никакой гибкости», — сказал президент. Он пригрозил продолжить операцию в сирийском Маджибе.

В том числе в своем выступлении Эрдоган упомянул и Соединенные Штаты, призвав Вашингтон прекратить «провокации». Турецкий лидер вновь обвинил США в поддержке курдских вооруженных формирований, заявив, что страна направила курдам около 2 тыс. самолетов и 5 тыс. грузовиков с оружием.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. В тот же день турецкий Генштаб отчитался о поражении «всех намеченных целей», самолеты Анкары нанесли более ста авиаударов.

21 января газета Milliyet сообщила о входе турецких танков в регион. В свою очередь,​ курдское ополчение опровергло наступление сухопутных сил Анкары. В Сирии турецкую военную операцию осудили и сочли ее «актом агрессии». Самолеты турецкой авиации армия Башара Асада пообещала сбивать.​