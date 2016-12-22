Курдское ополчение опровергло вход турецких войск в сирийский Африн

Турецкие военные не входили в сирийский регион Африн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Бируска Хасака.

По его словам, войска Турции попытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться, после того как курды открыли по ним огонь.

Ранее телеканал NTV со ссылкой на военные источники сообщал, что в Африн вошли турецкие военнослужащие и танки, которые приступили к выполнению широкомасштабной операции.

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил, что операция Вооруженных Сил Турции «Оливковая ветвь» в Африне пройдет в четыре этапа. Об этом сообщает газета Milliyet.

Он отметил, что в регионе будет создана 30-километровая зона безопасности. По словам Йылдырыма, в Африне находится около 8–10 тыс. «террористов», которые «будут уничтожены в ходе операции». Премьер-министр добавил, что Турция провела все необходимые дипломатические переговоры перед началом операции.

Йылдырым заверил, что со стороны США нет претензий к Турции, Иран также не выступил против начала турецкой операции, но «выразил некоторые опасения». По словам премьера, Россия и Сирия также были проинформированы о начале операции, эти страны не выразили своих возражений.

Начальник Генштаба Турции генерал Хулуси Акар 21 января сообщал, что операция «Оливковая ветвь» направлена исключительно на «террористов, их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование».