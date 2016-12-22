Напавший на школу в Улан-Удэ подросток обращался к психологу

Девятиклассник, напавший на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ, обращался к школьному психологу, однако визиты были нечастыми и состояние подростка не вызывало тревоги. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает ТАСС.

«Психолог в этой школе [№5 в Улан-Удэ] работал и с этим молодым человеком. Но в тот период их общения молодой человек никаких рисков или подозрений не вызывал», — сказал Цыденов. По его словам, подросток посещал психолога в течение последнего года.

Вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью подросток напал на школу №5 в Улан-Удэ 19 января. Он бросил в класс «коктейль Молотова» и стал наносить удары выбегавшим детям. Всего пострадали семь человек, включая учительницу русского языка и литературы. Нападавший также получил ранения, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Одна из пострадавших школьниц также находится в состоянии комы.

Видео: РБК

После нападения Цыденов пообещал ввести пропускной режим во всех школах Бурятии, а также оборудовать их «тревожными кнопками». Кроме того, во всех среднеобразовательных учреждениях республики будет усилена психологическая служба. Также власти Бурятии планируют наградить педагога, которая пострадала во время нападения.

Против девятиклассника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).