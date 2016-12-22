Напавший на школу в Улан-Удэ подросток обращался к психологу

Девятиклассник, напавший на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ, обращался к школьному психологу, однако визиты были нечастыми и состояние подростка не вызывало тревоги. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает ТАСС.
«Психолог в этой школе [№5 в Улан-Удэ] работал и с этим молодым человеком. Но в тот период их общения молодой человек никаких рисков или подозрений не вызывал», — сказал Цыденов. По его словам, подросток посещал психолога в течение последнего года.
Вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью подросток напал на школу №5 в Улан-Удэ 19 января. Он бросил в класс «коктейль Молотова» и стал наносить удары выбегавшим детям. Всего пострадали семь человек, включая учительницу русского языка и литературы. Нападавший также получил ранения, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Одна из пострадавших школьниц также находится в состоянии комы.
После нападения Цыденов пообещал ввести пропускной режим во всех школах Бурятии, а также оборудовать их «тревожными кнопками». Кроме того, во всех среднеобразовательных учреждениях республики будет усилена психологическая служба. Также власти Бурятии планируют наградить педагога, которая пострадала во время нападения.