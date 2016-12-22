Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка впала в кому

Одна из пострадавших учениц школы № 5 в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ, на которую накануне произошло нападение, находится в состоянии комы. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев, сообщает «Интерфакс».

«Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается», — сказал министр. По его словам, девочке также предстоит сделать косметические операции.

Самбуев отметил, что сейчас нейрохирурги из Санкт-Петербурга оперируют другую девочку с травмой кисти руки. Напавший на школу ученик 9-го класса, который также получил ранения, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Утром 19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы № 5 в Улан-Удэ. Он бросил «коктейль Молотова» в учебное помещение и стал наносить удары школьникам. В результате нападения были ранены семь человек, включая учительницу русского языка и литературы.

Видео: РБК

Против девятиклассника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).