Подростковая угроза: с чем связана серия нападений в российских школах

За неделю в российских школах произошло три нападения на учащихся. В МВД «проспали» криминализацию сознания в некоторых регионах, уверены эксперты. Власти уже начали предлагать методы работы в «новой реальности»

Оперативно-следственная группа у школы №5 в Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / РИА Новости)

ЧП в школах

В пятницу, 19 января, в военном поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ около 8:30 утра по местному времени в школу № 5 вбежал подросток. Он ворвался в кабинет русского языка и литературы, в котором у 7-го класса проходил урок. Нападавший бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а затем несколько раз ударил топором по голове учительницу Ирину Раменскую и стал нападать на ее учеников.

Прибывшие на место сотрудники ОМОНа задержали А., ученика 9-го «Б» класса этой же школы.

В результате нападения пять учеников 7-го класса получили ранения. Также пострадали учительница и сам нападавший. Преподавателя русского языка и литературы Ирину Раменскую и пятерых ее учеников госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. В тяжелом состоянии находится одна из учениц 7-го класса, а также нападавший А.

Происшествие в Улан-Удэ стало уже третьим за неделю случаем, связанным с насилием в школьной среде. В понедельник, 15 января, в школе №127 Мотивилихинского района Перми двое подростков несколько раз ударили ножом преподавателя и нанесли ножевые ранения 14 ученикам 4-го «Б» класса. Затем нападавшие спустились в вестибюль школы, где попытались убить друг друга.

Еще один случай произошел в среду, 17 января, в одной из школ Сосновского района Челябинской области, где во время конфликта между учащимися 9-го класса один из подростков ударил ножом другого.

Региональные управления СКР по Улан-Удэ и Перми возбудили уголовные дела по факту «покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — в Бурятии, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — в Перми). В следственном управлении СКР по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Задержанным в Перми и Улан-Удэ грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет (с учетом, что все фигуранты не достигли совершеннолетнего возраста). Подростка из Челябинской области могут приговорить к исправительным работам.

Попавшие в сети

Источник РБК в МВД сообщил, что сотрудники полиции отрабатывают версию возможной взаимосвязи трех происшествий. «Следствие не исключает, что во всех трех случаях побуждение к действию подростки получили через соцсети», — рассказал РБК собеседник.

Во «ВКонтакте» А. был подписан на группы, связанные с насилием и нацизмом и не был приверженцем АУЕ, рассказали РБК его знакомые. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, говорит, что следователи проверяют двух возможных соучастников нападавшего на причастность к АУЕ, идеологии, пропагандирующей в соцсетях уголовную субкультуру.

Следователи Пермского края установили, что во «ВКонтакте» подростки, напавшие на школу №127, были подписаны на группы «Колумбайн», связанные с событиями в американской школе Columbine High School в Колорадо, где в 1999 году учащиеся убили 13 своих одноклассников, а затем совершили самоубийство.

После нападений в Улан-Удэ и Перми Роскомнадзор заблокировал три группы во «ВКонтакте», об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. «В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о признании запрещенной информации, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера», — уточнили в ведомстве, ​отказавшись сообщить название заблокированных групп.

«Все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, были оперативно заблокированы службой модерации «ВКонтакте» — как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений госрегуляторов», — сообщили РБК в пресс-службе «ВКонтакте».

Проблемы системы

Одной из причин распространения подростковой агрессии эксперты называют «разрушение» системы инспекций по делам несовершеннолетних (ПДН). «Сегодня такая система практически отсутствует», — рассказал РБК генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, занимавшийся борьбой с распространением воровской субкультуры. Это подтверждает и источник РБК в Центре «Э». «Плановое сокращение МВД привело к исчезновению во многих территориальных отделах полиции должности инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН)», — говорит собеседник.

«Функции этой службы, которая сегодня не имеет своей министерской вертикали, в основном заключались в профилактической и разъяснительной работе с трудными подростками», — рассказал собеседник в главном управлении по борьбе с экстремизмом МВД России (Центр «Э»). По его словам, кроме профилактики система ПДН была полезна тем, что являлась сдерживающим фактором для подростковой преступности. «Инспекторы могли штрафовать родителей трудных подростков, ставить их [подростков] на учет и в случаях нарушения закона помещать в образовательные учреждения закрытого типа», — рассказал собеседник.

Социологи говорят о том, что массовые нападения стали результатом оптимизации силовых структур. «Сейчас везде «прижимают» сотрудников МВД, идет сокращение, в том числе и финансирования, раньше на работу с подростками выделяли средства, теперь нет, результат мы увидели на прошедшей неделе», — сказал РБК профессор НИУ «Высшая школа экономики», социолог Симон Кордонский.

Школа № 127. Пермь (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

Арестантский уклад един Аббревиатура АУЕ («арестантский уклад един») — слоган участников сообщества АУЕ, популяризующего уголовные понятия, выступающего за признание авторитетов уголовного мира и тюремных поведенческих схем в повседневной жизни. Аналитики МВД проспали это явление, считает генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. «АУЕ приобрело массовый характер, распространившись в регионы, — считает эксперт, — это произошло благодаря развитию систем коммуникаций в интернете». Раньше уголовные сообщества были географически привязаны к регионам, областям, районам и даже кварталам, а теперь единое уголовное сообщество приобрело надрегиональный характер, говорит эксперт. Эксперты говорят о криминализации общественного сознания в некоторых регионах, в частности, к ним относится Пермский край и Бурятия, где произошли нападения. Там проживает большое количество людей, которые находились в местах лишения свободы, отмечает генерал-майор Владимир Ворожцов. «В этих районах находится большое количество исправительных учреждений, и заключенные, отбывшие свой срок, часто не возвращаются домой, остаются жить в регионе», — говорит Ворожцов. Например, в Бурятии есть поселки, где 50–60% населения — бывшие зэки, отмечает эксперт. «В таких населенных пунктах существует свой особый уклад, принесенный из зоны», — добавил генерал-майор полиции.

Позитив и полиция для соцсетей

После серии нападений на школы различные ведомства выступили с инициативой по профилактике подростковых преступлений. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РБК о планах по созданию положительного контента в интернете. Это группы в социальных сетях, ведущие в созидательном направлении, поясняет Кузнецова. «Если наши дети в интернете, нам надо там быть», — подчеркнула она. После переговоров с Минкультуры было решено создать на площадке уполномоченного рабочую группу по поддержке и развитию детского контента.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) уверены, что силовые структуры должны больше уделять внимание социальным сетям. По словам ответственного секретаря СПЧ Яны Лантратовой, социальные сети «выступают коммуникационной площадкой для объединения и популяризации экстремальных поступков у молодых людей». «Механизмы одни и те же. Вопрос в том, кто заказчик. Если со сбором «на общак», избиениями по принципу «не той масти» и так далее ясно, что преступное сообщество выступает проводником подобных идей и форм поведения, то в случае с кровавыми точечными акциями в школах манипулятор не так очевиден», — сообщила РБК Яна Лантратова.

В Госдуме не уверены в необходимости ужесточения законодательства и говорят, что акцент надо сделать на правоприменении. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев сообщил РБК, что его комитет будет держать ситуацию с расследованием нападений в школах на контроле. «Важно детально разобраться в обстоятельствах преступления и понять, нет ли между ними связи и не существует ли какого-то координатора, направляющего подростков на такие опасные деяния. Если это есть, нужно принимать серьезные меры. Потому что такое влияние на детей — это еще более тяжкое преступление, это фактически подстрекательство к убийству», — подчеркнул он. Пискарев отметил, что в 2017 году депутаты ужесточили уголовное наказание за склонение детей к суициду и создание так называемых групп смерти. «И на сегодняшний день мы видим, что таких преступлений стало меньше», — добавил парламентарий.

В свою очередь, источник РБК в Госдуме также выразил сомнение, что стоит ждать дальнейшего ужесточения законодательства, в частности, по социальным сетям. «Мы таких поправок не готовим. Это, скорее, вопрос правоприменения. Принято достаточно законов, которые позволяют Роскомнадзору в досудебном порядке блокировать группы, призывающие к убийствам, к экстремизму», — добавил собеседник издания.

«Никто не застрахован от повторения подобных случаев. Это какая-то новая реальность, которую нужно осознать и проанализировать. Необходима психологическая помощь и тем, кто пострадал, и всем детям в этой школе, потому что, когда люди с топорами окровавленными бегают по всей школе и все это видят, представьте себе, насколько серьезная психологическая травма нанесена», — говорит депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.​