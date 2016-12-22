Силовики рассказали о травмах раненых при нападении на школу в Улан-Удэ

Пострадавшие при нападении на школу в Улан-Удэ получили рубленые травмы конечностей, головы и верхней части тела. В тяжелом состоянии — нападавший подросток, который попытался совершить самоубийство, и две 13-летние школьницы

Фото: Андрей Огородник / РИА Новости

Дети, пострадавшие в результате нападения 15-летнего подростка А. в одной из школ Улан-Удэ, получили рубленые травмы головы, верхней части тела и конечностей. Полный список пострадавших с именами и описанием травм РБК получил от источника в МЧС, его подлинность подтвердил РБК источник в центральном аппарате МВД.

Травмы ученики 7 «А» класса и преподаватель русского языка и литературы Ирина Раменская получили в результате нападения 15-летнего подростка А., который бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а когда ученики стали выбегать из класса, напал на них с топором.

У 13-летней девочки М. диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, рвано-ушибленная рана волосистой части головы и рубленая рана плечевого сустава. Во время нападения у девочки также были ампутированы два пальца.

В тяжелом состоянии находится девочка А. — у нее множественные рубленные раны волосистой части головы, правой щеки и правого плеча.

Кроме того, в тяжелом состоянии находится сам нападавший — он попытался совершить самоубийство, сообщал источник РБК в правоохранительных органах. Сейчас он в больнице со множественными колотыми ранениями грудной клетки, повреждением легкого и брюшной стенки, сообщил источник РБК в МЧС.

Пострадавшая при нападении учитель получила рубленую рану теменно-затылочной области с левой стороны. Медики оценили ее состояние как «средней тяжести», уточнил собеседник РБК.

​Об инциденте в школе №5 в Улан-Удэ стало известно утром 19 января. Всего в результате нападения 15-летнего подростка пострадали семь человек, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки Бурятии. «Получается [среди госпитализированных] пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель», — рассказали в пресс-службе. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.