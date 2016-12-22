Глава Бурятии пообещал ввести пропускной режим во всех школах республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что во всех школах республики будет действовать пропускной режим, также во всех средних образовательных учреждениях будет усилена психологическая служба. Об этом он заявил на совещании в Улан-Удэ, созванное в связи с нападением девятиклассника на школу № 5 в Улан-Удэ.

По словам Цыденова, инцидент произошел из-за «обстановки в обществе, медийного фона, социальных сетей, которые влияют на психологическое состояние [подростков]».

«Мы приняли решение, что усиливаем психологическую службу. Психолог должен быть в каждой школе, если школа небольшая — то приходящий, если большая — то штатный. В постоянном режиме будут проводить с детьми работу», — отметил Цыденов. По его словам, все школы также необходимо оборудовать «тревожными кнопками».

Кроме того, власти Бурятии намерены наградить учительницу русского языка и литературы, которая пострадала во время нападения на учебное заведение.

Видео: РБК

Вооруженный топором и «коктейлем Молотова» ученик 9-го класса напал на семиклассников школы № 5 19 января. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс и стал наносить удары по детям. В результате нападения пострадали семь человек, в том числе педагог. Сам нападавший также получил ранения, сейчас он находится в реанимации. По словам министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, одна из пострадавших учениц находится в состоянии комы.