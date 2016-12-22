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СМИ узнали об ударах турецкой армии по курдскому ополчению в Сирии
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СМИ узнали об ударах турецкой армии по курдскому ополчению в Сирии
Политика, 12:03
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СМИ узнали об ударах турецкой армии по курдскому ополчению в Сирии

Вооруженные силы Турции 19 и 20 января нанесли удары по объектам курдских ополченцев на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Турции.

По информации Генштаба, удары были нанесены «в ответ на провокационные обстрелы» со стороны курдских военных формирований из приграничного района Африн. «Действия турецкой армии основаны на праве Турции на самооборону», — подчеркнули в Генштабе. Отмечается, что турецкие военные уничтожили убежища и склады курдов.

Ранее стало известно, что группа турецких военнослужащих попыталась проникнуть вглубь сирийской территории и вступила в бой с курдами у пограничной деревни Бюльбюль. В ходе боя курдские ополченцы убили четырех солдат армии Турции. Об этом сообщал телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января сообщил, что турецкая армия уничтожит «силы безопасности границы» из числа курдских ополченцев, созданием которой на сирийско-турецкой границе занимается США. В ответ Дамаск пригрозил сбивать турецкие военные самолеты, которые появятся над территорией Сирии. Глава Минобороны Турции Нуреттин Джанкили 18 января сообщил о начале операции против курдских военных формирований на севере Сирии.

По данным источников Anadolu, российские военнослужащие покинули курдский анклав Африн и переместились в населенные пункты Нубул и Захра, которые занимают сирийские военные. Глава МИД России Сергей Лавров 19 января сообщил, что эти сведения позднее «были опровергнуты».
Теги: Сирия , Турция , военная операция , сирийские курды
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