Кинотеатры начали менять расписание из-за премьеры фильма о Паддингтоне

Кинотеатры «Каро» начали корректировать расписание из-за решения по премьере фильма «Приключения Паддингтона 2», которая состоится 20 января. Об этом сообщила РБК президент сети Ольга Зинякова.

«Мы уже начали корректировку расписания, и уже сегодня поздно ночью оно будет доступно онлайн. Поэтому завтра (20 января. — РБК) зрители смогут увидеть фильм «Приключения Паддингтона 2» на экранах кинотеатров «Каро» с самого утра», — сказала она.

Фильм «Приключения Паддингтона 2» выйдет в прокат в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино» 20 января, заверила в беседе с РБК PR-директор сети Александра Артамонова. «Мы получили прокатное удостоверение, и сейчас корректируем расписание», — сказала она.

17 января прокатчик фильма сообщил, что Министерство культуры перенесло премьеру картины на февраль, несмотря на то что изначально выход на экраны был запланирован на 18 января. В министерстве перенос объяснили тем, что на эту же дату была назначена премьера российского исторического фильма «Скиф».



18 января Ассоциация владельцев кинотеатров написала обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в вопросе «чрезмерного усиления влияния государства на киноиндустрию». В ассоциации заявили, что Министерство культуры, решив перенести дату релиза «Приключения Паддингтона 2», «грубо вмешалось в работу кинотеатров». Медведев поручил разобраться в этой ситуации.

Министр культуры Владимир Мединский сказал, что Минкультуры работает в интересах российского кинематографа, а не «в интересах Голливуда».

19 января по итогам совещания представителей киноиндустрии в Министерстве культуры было принято решение назначить дату премьеры «Приключений Паддингтона 2» на субботу, 20 января. Мединский также заявил, что система выдачи прокатных удостоверений может быть реформирована.