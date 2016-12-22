Совет Европы обеспокоился из-за поджога офиса «Мемориала» в Ингушетии

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с поджогом офиса правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии. Об этом говорится в заявлении, поступившем в РБК.

«Поджог этой ночью офиса «Мемориала» в Ингушетии, одной из ведущих российских правозащитных организаций, вызывает сильную тревогу. Я призываю федеральные и региональные власти провести тщательное и полное расследование», — приводятся в сообщении слова Ягланда. Он подчеркнул, что правозащитные организации «играют важную роль в гражданском обществе», и их деятельность «должна быть защищена».

Также, как отметил генсек Совета Европы, «вызывают большую тревогу последние события на Северном Кавказе, в том числе задержание 9 января​ Оюба Титиева, руководителя офиса «Мемориала» в Грозном». Против главы отделения возбудили дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков).

По словам Титиева, в его машину «подбросили наркотическое вещество». Адвокат подозреваемого рассказал, что Титиева арестовали на два месяца. По словам защитника, полицейские пытались заставить руководителя грозненского отделения «Мемориала» оговорить себя.

«Мы ожидаем, что будут предприняты необходимые шаги, гарантирующие полное соблюдение обязательств, взятых Российской Федерацией в соответствии с европейской Конвенцией «О правах человека», — подчеркнул Ягланд.

Незамедлительного расследования нападения на офис «Мемориала» на Северном Кавказе также потребовала Amnesty International, следует из сообщения правозащитной организации, поступившей в РБК. ​«Власти в Чечне давно пытаются заставить замолчать «Мемориал», — приводятся слова старшего директора Аmnesty International по исследованиям Анны Нейстат. По ее словам, власти должны начать беспристрастное расследование и выявить «исполнителей и вдохновителей нападения». «Неспособность сделать это поставит вопрос о причастности властей к этому преступлению», — подчеркнула она.

В сообщении Amnesty International говорится, что за адвокатом Титиева Петром Заикиным ведется слежка в Чечне. ​Также о слежке рассказали сотрудник «Мемориала» Олег Орлов и журналисты «Новой газеты», которые приехали в Чечню на судебное слушание по делу Титиева, отметили в Аmnesty International.

Офисное здание «Мемориала» в Назрани в Ингушетии загорелось утром 17 января. Площадь пожара составила 76 кв. м. Нарушений требований технического регламента обнаружено не было. Политик Дмитрий Гудков заявлял, что отделение «Мемориала» подожгли «двое неизвестных в масках».