Офис «Мемориала» сгорел в Ингушетии

В Назрани (Ингушетия) загорелось двухэтажное офисное здание. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 5:55 по местному времени (совпадает с московским), в 6:10 возгорание было локализовано, в 6:20 — ликвидировано. Площадь пожара составила 76 кв. м. Нарушений требований технического регламента не обнаружено.

Пожар произошел в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщили РБК в группе информации и общественных связей МВД по республике. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина пожара выясняется сотрудниками МЧС. Это офисное здание», — пояснили в ведомстве.

Политик Дмитрий Гудков написал в Facebook, что речь идет о поджоге, который совершили «двое неизвестных в масках».

9 января в Чечне был задержан глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев. Полицейские, остановившие его автомобиль для проверки, сообщили, что нашли в машине 180 г марихуаны. Два дня спустя Титиев был арестован. 16 января он написал письмо с жалобами на противоправные действия сотрудников правоохранительных органов президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.