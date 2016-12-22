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Офис «Мемориала» сгорел в Ингушетии
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Офис «Мемориала» сгорел в Ингушетии
Общество, 11:37
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Офис «Мемориала» сгорел в Ингушетии

В Назрани (Ингушетия) загорелось двухэтажное офисное здание. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 5:55 по местному времени (совпадает с московским), в 6:10 возгорание было локализовано, в 6:20 — ликвидировано. Площадь пожара составила 76 кв. м. Нарушений требований технического регламента не обнаружено.

Пожар произошел в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщили РБК в группе информации и общественных связей МВД по республике. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина пожара выясняется сотрудниками МЧС. Это офисное здание», — пояснили в ведомстве.

Глава грозненского «Мемориала» написал письмо Путину
Политика

Политик Дмитрий Гудков написал в Facebook, что речь идет о поджоге, который совершили «двое неизвестных в масках».

9 января в Чечне был задержан глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев. Полицейские, остановившие его автомобиль для проверки, сообщили, что нашли в машине 180 г марихуаны. Два дня спустя Титиев был арестован. 16 января он написал письмо с жалобами на противоправные действия сотрудников правоохранительных органов президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Теги: Дмитрий Гудков , Ингушетия , «Мемориал»
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