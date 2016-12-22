Создатель «Гармони» призвал к «all inclusive в контроле» неба над Сирией

Советник первого заместителя гендиректора концерта «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявил о необходимости контроля всего воздушного пространства Сирии после атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Нас научило, что нельзя расслабляться ни при каких условиях и что нужно контролировать не только основные и побочные системы управления. Нужно контролировать, как мы говорим, all inclusive, то есть все нужно контролировать, все воздушное пространство, все системы управления, связи, навигации. И иметь возможность влиять на всех этапах от взлета до посадки, контролировать со своей стороны эти системы», — сказал он.



Ночью 6 января две российские базы в Сирии были атакованы 13 ударными беспилотными летательными аппаратами. Десять из них были направлены на авиабазу Хмеймим, а остальные — на пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Российский ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил семь их них, а остальные взяли под контроль военнослужащие российского подразделения радиоэлектронной борьбы. Беспилотные летательные аппараты были запущены из провинции Идлиб, которую контролируют отряды умеренной сирийской оппозиции

В Генштабе России заявили, что взрывчатое вещество, которое было в снарядах беспилотников нельзя изготовить в кустарных условиях. В Пентагоне сказали, что подобного рода технологии используют боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке», — заявили в Министерстве обороны США.

Президент России Владимир Путин назвал провокацией атаку дронов на российские базы в Сирии, которая направлена на срыв договоренностей по урегулированию конфликта в сирийской республике. «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию», — сказал российский лидер.

Концерн КРЭТ входит в состав Государственной корпорации «Ростех», сообщается на сайте организации. Он занимается разработкой и производством радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Концерн выпускает в том числе системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, системы и средства государственного опознавания. Среди ее продукции — радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь».