Путин назвал провокацией атаку беспилотниками базы Хмеймим

Президент Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы Хмеймим в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководством российских печатных СМИ и информагентств, трансляцию с этого мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей», — сказал он. Президент добавил, что эти действия также направлены на подрыв отношений России с Турцией и Ираном. «Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно», — подчеркнул он.

В ночь на 6 января российские базы в Сирии атаковали 13 беспилотников. Десять из них были направлены к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», остальные удалось взять под контроль российским подразделениям радиоэлектронной борьбы. Дроны запустили из провинции Идлиб, из зоны, которую контролируют отряды умеренной сирийской оппозиции.



Во время брифинга в Министерстве обороны 11 января журналистам продемонстрировали беспилотник, который использовался террористами во время атаки на Хмеймим. Взрывчатое вещество, обнаруженное в беспилотниках, превосходило по мощности гексоген и его невозможно изготовить в кустарных условиях, рассказали в Генштабе.

Ранее в Пентагоне заявили, что такие устройства и технологии «могут быть легко приобретены на открытом рынке и это повод для беспокойства». Это заявление вызвало «озабоченность» у представителей Минобороны России.