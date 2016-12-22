В Минобороны показали журналистам атаковавший Хмеймим беспилотник

Во время брифинга в Министерстве обороны журналистам продемонстрировали беспилотник, который использовался террористами во время атаки на российскую авиабазу в Сирии, передает корреспондент РБК.

Фото: Инна Сидоркова / РБК

Представитель Генштаба вооруженных сил также рассказал об устройстве беспилотников и о типе взрывчатого вещества, которое находилось в боеприпасах. По словам главы управления строительства и развития системы применения БПЛА Александра Новикова, это вещество — тетранитропентаэритрит (ТЭН) — нельзя изготовить «в кустарных условиях». Он отметил, что ТЭН производят, в частности, на Украине.

Боевики предприняли попытку атаки беспилотника российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны заявили, что дроны запустили из провинции Идлиб, из зоны, которую контролируют отряды умеренной сирийской оппозиции.