В Минобороны показали журналистам атаковавший Хмеймим беспилотник

Во время брифинга в Министерстве обороны журналистам продемонстрировали беспилотник, который использовался террористами во время атаки на российскую авиабазу в Сирии, передает корреспондент РБК.
Представитель Генштаба вооруженных сил также рассказал об устройстве беспилотников и о типе взрывчатого вещества, которое находилось в боеприпасах. По словам главы управления строительства и развития системы применения БПЛА Александра Новикова, это вещество — тетранитропентаэритрит (ТЭН) — нельзя изготовить «в кустарных условиях». Он отметил, что ТЭН производят, в частности, на Украине.
Боевики предприняли попытку атаки беспилотника российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны заявили, что дроны запустили из провинции Идлиб, из зоны, которую контролируют отряды умеренной сирийской оппозиции.
отметили, что подобные беспилотники уже применялись боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а использованные технологии доступны на открытом рынке. Российские военные с такой оценкой не согласились. «О каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки?» — заявили в министерстве.