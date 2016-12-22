РКК «Энергия» проведет с ангольским спутником ряд тестов

Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») завершают обработку телеметрической информации с первого ангольского спутника Angosat и готовятся провести «ряд тестов». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения космического аппарата «Ангосат», — уточняется в сообщении.

В ближайшее время спутник покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетом (ЦУП) подмосковного Королева. Работы, которые связаны с проведением летных испытаний спутника, должны возобновиться в середине апреля.

Космический аппарат Angosat был создан по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Его запуск был запланирован на 7 декабря, но он был отложен из-за нештатной ситуации при попытке заправить разгонный блок «Фрегат-СБ». Тогда неверно сработал один из его клапанов.

26 декабря ракета-носитель «Зенит-2SБ» с ангольским спутником стартовала с площадки №45 космодрома Байконур. На следующий день ракета вывела аппарат на орбиту, но после того как он отделился от разгонного блока, связь с ним была потеряна. Позднее специалистам «Энергии» удалось восстановить связь со спутником



