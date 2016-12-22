Ракета «Зенит» вывела на орбиту первый спутник Анголы

Российская ракета-носитель «Зенит-2SБ» вывела на орбиту первый ангольский космический аппарат — телекоммуникационный спутник AngoSat. Об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщили в российском космическом агентстве, для вывода спутника на орбиту использовался разгонный блок «Фрегат-СБ». «Довыведение космического аппарата будет осуществляться с помощью его собственной двигательной установки», — сообщили в «Роскосмосе».

В корпорации добавили, что сам ангольский спутник был создан силами «РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»). Аппарат изготовлен для Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Он предназначен для вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории страны, а также всей Африки.

Ранее сообщалось, что вечером 26 декабря состоялся пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с площадки №45 космодрома Байконур. Ракета должна вывести на орбиту первый ангольский космический аппарат AngoSat. Изначально запуск должен был состояться 7 декабря. Но производитель спутника — РКК «Энергия» — отложил старт в конце ноября. Причиной была названа нештатная ситуация при попытке заправить разгонный блок «Фрегат-СБ» — неправильно сработал один из его клапанов.

Разгонный блок данного типа стал причиной неудачного пуска на космодроме Восточный в конце ноября. Из-за его неправильной работы ракета не смогла вывести на расчетную орбиту спутник «Метеор-М». Аппарат упал в северной части Атлантического океана через три часа после пуска.