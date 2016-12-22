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«Энергия» подтвердила восстановление связи с ангольским спутником
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«Энергия» подтвердила восстановление связи с ангольским спутником
Общество, 08:51
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«Энергия» подтвердила восстановление связи с ангольским спутником
Связь со спутником «Ангосат», запущенным с космодрома Байконур 26 декабря, восстановлена. Телекоммуникационный спутник создан по заказу Анголы
Центр управления полетами. Июль 2016 года (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Специалисты восстановили связь со спутником «Ангосат». Сообщение об этом размещено на сайте ПАО «РКК «Энергия».

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — говорится в сообщении.

Накануне о том, что связь с космическим аппаратом была восстановлена, сообщали со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс».

«Ангосат» — спутник, созданный РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Он предназначен для ведения трансляций с геостационарной орбиты на территорию Анголы и Африки. 

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Спутник был запущен с Байконура 26 декабря и выведен на расчетную орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ». Однако связь с ним была потеряна после того, как он отделился от разгонного блока «Фрегат».

Потеря связи со спутником не является необычной, уточнял источник РБК в РКК «Энергия». Аналогичные случаи были и раньше: например, со спутником «Фотон-М» (2014 год), спутником STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанским аппаратом «КазСат» (2017 год).



 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Спутник , Ангола , РКК «Энергия»
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