«Энергия» подтвердила восстановление связи с ангольским спутником

Специалисты восстановили связь со спутником «Ангосат». Сообщение об этом размещено на сайте ПАО «РКК «Энергия».
«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — говорится в сообщении.
Накануне о том, что связь с космическим аппаратом была восстановлена, сообщали со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс».
«Ангосат» — спутник, созданный РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Он предназначен для ведения трансляций с геостационарной орбиты на территорию Анголы и Африки.
Спутник был запущен с Байконура 26 декабря и выведен на расчетную орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ». Однако связь с ним была потеряна после того, как он отделился от разгонного блока «Фрегат».
Потеря связи со спутником не является необычной, уточнял источник РБК в РКК «Энергия». Аналогичные случаи были и раньше: например, со спутником «Фотон-М» (2014 год), спутником STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанским аппаратом «КазСат» (2017 год).