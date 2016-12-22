С Байконура стартовал «Зенит» с первым ангольским спутником

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель с первым спутником Анголы AngoSat. По расчетам конструкторов, на орбите космический аппарат окажется в 06:54 мск 27 декабря. Он обеспечит вещание на всем африканском континенте

Фото: Роскосмос / Twitter

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» c разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным ангольским спутником AngoSat успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте «Роскосмоса».

​Пуск состоялся в 22:00 мск с пусковой установки № 1 площадки 45. Спустя две минуты после старта произошло отделение первой ступени, через десять минут после запуска от носителя отделился разгонный блок «Фрегат» с телекоммуникационным спутником, что означает вывод космического аппарата на опорную орбиту. «Фрегат» доставит спутник на расчетную орбиту спустя девять часов, их отделение друг от друга запланировано на 06:54 мск 27 декабря.

Изначально этот запуск должен был состояться 7 декабря, однако производитель спутника РКК «Энергия» в конце ноября отложил старт из-за того, что на разгонном блоке при попытке заправить его произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов.

Спутник, ракета и блок AngoSat изготовлены в РКК «Энергия» по заказу властей Анголы. Космический аппарат после выведения его на геостационарную орбиту должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.​