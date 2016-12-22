РКК «Энергия» подтвердила потерю связи с ангольским спутником

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», разработавшая ангольский спутник «Ангостат», признала потерю связи с аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В заданное время КА «Ангосат» был выведен на расчетную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.

«Специалисты РКК «Энергия» анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА «Ангосат», для устранения нештатной ситуации — ведется работа по восстановлению связи с КА», — сообщили на предприятии.

В РКК «Энергия» уточнили, что аналогичные случаи были и раньше: например, со спутником «Фотон-М» (2014 год), спутником STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанским аппаратом КазСат (2017 год).

Представитель страховой компании СОГАЗ рассказал РБК, что спутник был застрахован в «ВТБ Страхование» и СОГАЗе на $121 млн. «Ангостат» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ», стартовавшей с космодрома Байконур 26 декабря.