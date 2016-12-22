Адвокат рассказал об угрозах расправы над информатором WADA Родченковым

Адвокат Джим Уолден, который представляет интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал об угрозах расправы над его клиентом. Об этом сообщает Би-би-си.

«Мы знаем, что Родченков находится на вершине русского списка ненависти. Как минимум один чиновник призывал расправиться с Родченковым», — заявил Уолден. По словам адвоката, сейчас Родченков сосредоточен на подготовке к слушаниям по делу отстраненных от Олимпийских игр российских спортсменов, которые пройдут в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «После того, как он справится с этим [со слушаниями], мы должны убедиться, что он в безопасности», — подчеркнул Уолден.

В начале декабря Уолден сообщал, что Родченков «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь» из-за допинг-скандала, даже несмотря на то, что Вашингтон предоставил информатору программу защиты свидетелей.

В конце ноября газета The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова, которые в дальнейшем стали основанием для отстранения российской сборной от участия в Зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Комиссия Международного Олимпийского комитета признала обнародованные дневники достоверными.

В них Родченков описывал встречи с вице-премьером и бывшим министром спорта Виталием Мутко. Также там упоминалась анаболическая смесь под названием «Коктейль Родченкова», в которую входили три вида стероидов и вермут. В ответ Мутко заявил, что дневники информатора «редактировались» в США, а записи «подгонялись» под «некие факты». Мутко добавил, что у него «нет времени читать» дневники Родченкова.