Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова

«Нет времени сейчас читать», — заявил зампредседателя правительства в ответ на статью о «допинговом коктейле» и встречах с информатором WADA. Экс-замминистра спорта Юрий Нагорных также отказался от комментариев

Виталий Мутко (Фото: Павел Головкин / AP)

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко сообщил РБК, что у него «нет времени сейчас читать» материал The New York Times о допинге.

Отвечая на вопрос о встрече с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым для разработки допингового коктейля, Мутко ответил, что все его «встречи регламентированы».

Бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных отказался комментировать РБК свое участие в разработке допингового коктейля. «Я ничего уже давно не комментирую», — сказал он.

Ранее газета The New York Times опубликовала выдержи из дневников Родченкова, отмечая, что они могут стать поводом для отстранения России от участия в следующих Олимпийских играх.

В дневниках речь идет о встречах Родченкова с занимавшим тогда должность министра спорта Виталием Мутко, его заместителем Юрием Нагорных и директором Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой.

Родченков в записи от 13 января 2014 года упоминает допинговый коктейль — смесь трех анаболических стероидов и вермута, который впоследствии получил название «коктейль Родченкова». Сам экс-глава лаборатории писал, что коктейль называли «дюшес». Родченков, говорится в записях, занимался созданием формулы коктейля, а Родионова отвечала за его производство.

Также 29 января 2014 года Родченков писал, что разочарован неясностью в транспортировке «сотен унций чистой мочи, которые атлеты собирали в баночки». «Нет ясного понимания плана, это кошмар», — отмечал бывший глава лаборатории. По указанию Нагорных Родченков 1 февраля осмотрел здание, прилегающее к его лаборатории, в котором хранились образцы мочи. Здание охраняли сотрудники ФСБ. По словам Родченкова, образцы не были рассортированы и «ничего не готово».

3 февраля экс-глава лаборатории провел встречу с Мутко в его кабинете в штаб-квартире комитета, который занимался организацией Олимпийских игр. По словам Родченкова, тогда он передал Мутко «список «дюшес», в котором речь шла о «десятках российских олимпийцев», принимавших допинговый коктейль и «чьи анализы бы подменялись». В записи Родченкова указывается, что Мутко предложил не закрывать лабораторию после Игр для проведения экспериментов с другими допинг-средствами.

Кроме того, в записи от 8 января 2014 года указывается, что Нагорных по телефону сделал выговор Родченкову за то, что легкоатлетка Елена Лашманова была уличена в применении допинга. Лашманову отстранили от участия в спортивных соревнованиях на два года. «Нагорных звонил — вызывает всех на ковер», — писал экс-глава лаборатории. В записи от 14 марта 2014 года Родченков сообщал, что факт применения Лашмановой допинга был недостаточно хорошо скрыт.

Комиссия Международного олимпийского комитета признала подлинность записей Родченкова и заявила, что они могут в будущем стать основанием для применения более жестких санкций за использование допинга.

Сам Родченков покинул Россию в 2016 году и проживает в США, его местоположение не раскрывается. Следственный комитет России 28 ноября обвинил экс-главу лаборатории в создании ложных доказательств для WADA.

МОК 27 ноября решил дисквалифицировать пять российских спортсменов за применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. В их число вошли биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, скелетонист Сергей Чудинов и бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.

Все они пожизненно отстранены от участия в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве, также их лишили всех наград. После этого предприниматель и экс-президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров пообещал оказать любую финансовую и юридическую помощь Вилухиной и Романовой, если они решат судиться с Родченковым.