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Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова
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Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова
Новый допинговый скандал, 10:49
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Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова
«Нет времени сейчас читать», — заявил зампредседателя правительства в ответ на статью о «допинговом коктейле» и встречах с информатором WADA. Экс-замминистра спорта Юрий Нагорных также отказался от комментариев
Виталий Мутко (Фото: Павел Головкин / AP)

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко сообщил РБК, что у него «нет времени сейчас читать» материал The New York Times о допинге.

Отвечая на вопрос о встрече с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым для разработки допингового коктейля, Мутко ответил, что все его «встречи регламентированы».

Бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных отказался комментировать РБК свое участие в разработке допингового коктейля. «Я ничего уже давно не комментирую», — сказал он.

NYT опубликовала выдержки из дневников информатора WADA Родченкова
Политика

Ранее газета The New York Times опубликовала выдержи из дневников Родченкова, отмечая, что они могут стать поводом для отстранения России от участия в следующих Олимпийских играх.

В дневниках речь идет о встречах Родченкова с занимавшим тогда должность министра спорта Виталием Мутко, его заместителем Юрием Нагорных и директором Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой.

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Родченков в записи от 13 января 2014 года упоминает допинговый коктейль — смесь трех анаболических стероидов и вермута, который впоследствии получил название «коктейль Родченкова». Сам экс-глава лаборатории писал, что коктейль называли «дюшес». Родченков, говорится в записях, занимался созданием формулы коктейля, а Родионова отвечала за его производство.

Также 29 января 2014 года Родченков писал, что разочарован неясностью в транспортировке «сотен унций чистой мочи, которые атлеты собирали в баночки». «Нет ясного понимания плана, это кошмар», — отмечал бывший глава лаборатории. По указанию Нагорных Родченков 1 февраля осмотрел здание, прилегающее к его лаборатории, в котором хранились образцы мочи. Здание охраняли сотрудники ФСБ. По словам Родченкова, образцы не были рассортированы и «ничего не готово».

3 февраля экс-глава лаборатории провел встречу с Мутко в его кабинете в штаб-квартире комитета, который занимался организацией Олимпийских игр. По словам Родченкова, тогда он передал Мутко «список «дюшес», в котором речь шла о «десятках российских олимпийцев», принимавших допинговый коктейль и «чьи анализы бы подменялись». В записи Родченкова указывается, что Мутко предложил не закрывать лабораторию после Игр для проведения экспериментов с другими допинг-средствами.

Кроме того, в записи от 8 января 2014 года указывается, что Нагорных по телефону сделал выговор Родченкову за то, что легкоатлетка Елена Лашманова была уличена в применении допинга. Лашманову отстранили от участия в спортивных соревнованиях на два года. «Нагорных звонил — вызывает всех на ковер», — писал экс-глава лаборатории. В записи от 14 марта 2014 года Родченков сообщал, что факт применения Лашмановой допинга был недостаточно хорошо скрыт.

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Фотогалерея

Комиссия Международного олимпийского комитета признала подлинность записей Родченкова и заявила, что они могут в будущем стать основанием для применения более жестких санкций за использование допинга.

Сам Родченков покинул Россию в 2016 году и проживает в США, его местоположение не раскрывается. Следственный комитет России 28 ноября обвинил экс-главу лаборатории в создании ложных доказательств для WADA.

МОК 27 ноября решил дисквалифицировать пять российских спортсменов за применение допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. В их число вошли биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, скелетонист Сергей Чудинов и бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.

Все они пожизненно отстранены от участия в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве, также их лишили всех наград. После этого предприниматель и экс-президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров пообещал оказать любую финансовую и юридическую помощь Вилухиной и Романовой, если они решат судиться с Родченковым.

Авторы: Григорий Дубов, Илья Немченко, Егор Губернаторов.
Теги: NYT , допинг , WADA , Григорий Родченков
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