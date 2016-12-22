Мутко заявил о «редактировании» в США дневников информатора WADA

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что дневники экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «редактировались» в США последние полгода. Об этом Мутко рассказал в интервью НТВ.

​«Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду и я с ним вообще и коктейли [допинговые] изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России», — сказал Мутко. Он добавил, что записи в дневниках «подгоняются» под «некие факты».

Ранее The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова, отмечая, что они могут стать поводом для отстранения России от участия в следующих Олимпийских играх. В дневниках идет речь в том числе о встречах Родченкова с занимавшим на тот момент должность министра спорта Виталием Мутко.

Родченков в записи от 13 января 2014 года упоминает и допинговый коктейль — смесь трех анаболических стероидов и вермута. Впоследствии он получил название «коктейль Родченкова». Комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) признала показания достоверными.

В конце ноября Мутко заявил, что у него «не было времени» читать материал The New York Times.