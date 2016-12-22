МОК признал слова Родченкова о допинге в России достоверным источником

Дисциплинарная комиссия МОК признала показания информатора Григория Родченкова о допинговой системе в российском в спорте правдоподобными, сообщает Reuters. В МОК отметили, что слова Родченкова можно считать достоверными, несмотря на возможное совершение противоправных действий в прошлом.

«Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что какая бы ни была у него мотивация и какие бы противоправные поступки в прошлом он ни совершал, Родченков говорил правду, когда объяснял тайную схему, в которой он участвовал», — цитирует агентство сообщение дисциплинарной комиссии. В МОК подтвердили, что Родченков «является правдивым свидетелем, его заявления отражают реальность и могут быть использованы в качестве достоверных доказательств».

Ранее МОК вынес решение о дисквалификации еще пяти российских спортсменов за использование допинга на Олимпиаде в Сочи. Под санкции попали скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Согласно решению МОК, они были лишены своих наград, а также пожизненно получили запрет на участие в соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета в любом качестве.