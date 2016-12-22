Информатор WADA выразил опасение за свою жизнь и гордость за решение МОК

Информатор Всемирного антидопингового агентства и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь даже после того, как США предоставили ему программу защиты свидетелей. Об этом заявил его адвокат Джим Уолден, передает издание Inside The Games.

По словам юриста, Родченков «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь». Уолден также заявил, что Родченков «гордится» решением Международного Олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане. Уолден также описал Кремль, который, по его словам, предпринял публичную кампанию по дискредитации Родченкова, как «очень решительного и трудного противника».

Исполком МОК 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на время проведения Игр в Пхёнчхане. Также пожизненно был отстранен от участия во всех Олимпийских играх вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко.

Российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. По словам главы ОКР Александра Жукова, спортсмены из России также смогут пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр-2018 в том случае, если Москва выполнит все требования МОК.

Глава WADA назвал решение МОК взвешенным, а министр спорта России Павел Колобков — противоречивым.

Газета The New York Times в конце ноября опубликовала выдержки из дневников Родченкова. Издание отмечало, что они могут послужить основанием для отстранения российской сборной от участия в Играх в Пхёнчхане.

В дневниках речь идет о встречах с Мутко и так называемом «коктейле Родченкова» — анаболической смеси из трех стероидов и вермута. Комиссия МОК признала дневники Родченкова достоверными, а Мутко заявил, что они «редактировались» в США. Он добавил, что у него «не было времени» читать публикацию американской газеты.