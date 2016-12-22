На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице ведомства в Facebook.

​«Нами была полностью воссоздана картина последнего часа жизни Ирины Ноздровской. Поэтому сегодня следователями было принято решение — в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса был задержан подозреваемый», — сказано в сообщении.

Ранее следствие выяснило, что женщина умерла от колото-резаных ран.

О пропаже правозащитницы стало известно в конце декабря, ее тело обнаружили 2 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. В последнее время правозащитница занималась делом о гибели своей сестры в ДТП в 2015 году. Виновником аварии стал племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский, в мае его приговорили к семи годам тюрьмы. Как сообщали родственники погибшей, Ноздровская получала угрозы от Россошанского.