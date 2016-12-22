В Киеве назвали предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской

По предварительным данным экспертизы тела украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, женщина умерла от колото-резаных ран. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николая Жуковича.

«На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — сказал он. Накануне Жукович сообщал о четырех версиях убийства Ноздровской: профессиональная деятельность, дело по факту ДТП, хулиганство или изнасилование.

По словам руководителя пресс-службы, проведенная экспертиза не подтвердила факт изнасилования Ноздровской. Однако в настоящий момент нет окончательных результатов экспертизы. Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и привлечь специалистов для расследования «дела Ноздровской». Он также дал поручение взять на особый контроль проведение экспертиз.