В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов

Силы безопасности Ирана задержали человека, подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в городе Доруд в западной провинции Лурестан. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Минобороны Ирана.
«Человек, который убил невинных граждан, захватив пожарную машину во время недавних беспорядков в городе Доруд, скрылся в Тегеране и был арестован, после того как силы безопасности провели ряд разведывательных мер», — говорится в заявлении.
О гибели двух участников акции протеста в Доруде стало известно 31 декабря. Тогда иранские власти заявили, что демонстранты стали жертвами «иностранных агентов» и групп такфири (так называют «неверных» мусульман), а не полиции и службы безопасности.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Демонстранты недовольны коррупцией и ростом цен на продукты. В ходе митингов начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Иранские власти считают демонстрации частью кампании по дискредитации президента страны Хасана Рухани.