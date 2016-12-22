Под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы

В Киевской области в одной из рек полицейские нашли тело пропавшей 29 декабря правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом в эфире «112 Украина» рассказал глава профсоюза МВД Илья Кива.

По словам Кивы, общественностью были организованы поиски, в частности активисты планировали прочесать близлежащие районы. «Но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку или, по всей видимости, прыгнула она сама», — сообщил Кива. Приоритетной считается версия убийства, связанного с ее профессиональной деятельностью, добавил он.

«Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию», — сказал он. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.

Как сообщает «112 Украина», об исчезновении Ноздровской ее родственники рассказали 29 декабря. По их словам, правозащитница пропала на пути из Киева в село Демидов. В последнее время она занималась делом о гибели своей сестры, которая погибла в ДТП в сентябре 2015 года. За рулем автомобиля, сбившего ее, был племянник районного судьи Дмитрий Россошанский, «находившийся в состоянии наркотического опьянения».

В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. «112 Украина» сообщает, что, по словам родственников, Ноздровская получала угрозы от Россошанского. ​