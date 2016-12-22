Британский посол не увидела возможности визовой либерализации с Украиной‍

Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. Данный вопрос осложнен тем, что ранее паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — стрелявший в воевавших на украинской стороне в Донбассе чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф в интервью украинскому изданию «Новое время».

По ее словам, британская сторона ожидает надлежащего расследования факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — пояснила британский посол.

По данным Гоф, облегчение визового режима с Украиной пока невозможно из-за отсутствия гарантий защиты процесса выдачи виз украинской стороной.

Первое покушение на Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву произошло 1 июня в Киеве. Осмаев был ранен. Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил «Новому времени», что у киллера был обнаружен загранпаспорт гражданина Украины, который он получил в феврале 2016 года. Подлинность этого документа и личность стрелка устанавливаются. «Украинская правда» со ссылкой на полицию сообщала, что речь идет об Александре Дакаре, который ранее прибыл на Украину из России из Брянской области.

Второе покушение на Осмаева и Окуеву произошло 30 октября у села Глеваха в Киевской области. Окуева скончалась в результате ранения в голову, Осмаев получил ранение, не угрожающее его жизни.

В мае 2017 года Украина и Евросоюз подписали соглашение о безвизовом режиме. В июле Совет ЕС завершил ратификацию соглашения об ассоциации Украины. По мнению представителей стран-членов НАТО и союза, Украине пока рано вступать в одно из этих объединений. В августе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также заявил, что Украина не готова вступить в НАТО и альянс не готов ее принять «в той ситуации, в какой она находится». В конце августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что Украина не является членом Евросоюза и НАТО. После этого украинская сторона потребовала от ЕК официальных разъяснений.