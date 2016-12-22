В Минобороны рассказали о мерах безопасности после обстрела Хмеймима

Вокруг территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии сирийские военные усилили охрану после минометного обстрела 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — сказал собеседник агентства в российском военном ведомстве.

Источник РБК в Минобороны России рассказал, что после инцидента была произведена «полная зачистка и расширение зоны» безопасности вокруг базы. Он пояснил, что за эту зону будут отвечать российские военные, а не сирийские. «Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов», — добавил собеседник РБК.

Также он рассказал, что боевики обстреливали базу из нейтральной зоны. «Двое погибших — это действительно вертолетчики», — сказал он. «А дежурство было организовано как положено. Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы практически невозможно сбить», — сказал он.

В среду, 3 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу со стороны боевиков, которые вели огонь из минометов. По словам собеседников агентства, в результате ранения могли получить более десяти российских военнослужащих, а также были уничтожены четыре российских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Какая именно стояла группировка за нападением, источники газеты не сказали.

В свою очередь в Министерство обороны опровергли уничтожение самолетов, но подтвердили факт обстрела. В ведомстве отметили, что погибли двое военнослужащих.