СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме

Авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря обстреляли из минометов, российская группировка потеряла по меньше мере семь самолетов, включая бомбардировщики и истребители, сообщил «Коммерсантъ»

Бомбардировщик Су-24 на авиабазе в Хмеймиме. 20 января 2016 года (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В последний день 2017 года боевики в Сирии обстреляли российскую авиабазу в Хмеймиме из минометов, Москва потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух военно-дипломатических источников. Собеседники газеты добавили, что более десяти военнослужащих могли получить ранения.

Издание называет это «одним из самых серьезных происшествий» за все время российской операции в Сирии. Источники «Коммерсанта» не уточнили, боевики какой именно террористической организации напали на базу.

Газета также пишет, что Министерство обороны не комментировало произошедшее, а сообщило только о крушении вертолета Ми-24. В ведомстве заявили, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24, погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы, его позднее эвакуировали. Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркнули, что вертолет не обстреливали.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team написала в своем Telegram после выхода материала газеты, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, в CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях».

До этого, 27 декабря, российское агентство «Интерфакс» и арабское AMN сообщили о том, что на российскую авиабазу в Сирии была совершена ракетная атака. Установленные на Хмеймиме средства ПВО, сообщалось тогда, смогли сбить две ракеты, третья до авиабазы не долетела. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее «провокацией террористов» и рассказал об озабоченности Москвы тем, что у боевиков появляются «новые вооружения».