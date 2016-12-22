Главы МИД Германии и Украины отменили совместную поездку в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и глава МИД Украины Павел Климкин отменили совместную поездку в Донбасс из-за погодных условий. Об этом сообщается на странице Twitter Климкина.



«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — написал глава украинского Министерства иностранных дел. По его словам, он и Габриэль планируют совместное посещение Донбасса «позже» в январе.

Габриэль находится с рабочим визитом на Украине с 3 по 4 января. Во время встречи с Климкиным планировалась их поездка в Донбасс, сообщал МИД Украины. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обеих стран планировали обсудить «дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах», рассказали в украинском Министерстве иностранных дел.



В среду, 3 января, на пресс-конференции с Климкиным Габриэль заявил, что Берлин выступает за то, чтобы миротворцы ООН, которые могут быть развернуты в Донбассе, были вооружены. По его словам, в их задачи должна входить не только охрана наблюдателей ОБСЕ. «Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна пребывать на оккупированной территории», — сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.



Кроме того, Габриэль заявлял, что ФРГ «довольно скептически» относится к тому, что поставки летального оружия на Украину смогут помочь в урегулировании конфликта на юго-востоке страны. «Но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина с точки зрения вооружения может смотреть на ситуацию иначе», — сказал глава МИД Германии.

В свою очередь, Климкин сказал, что летальное оружие будет использоваться в оборонительных целях и «в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов». Поэтому оно не усугубит конфликт в Донбассе, отметил глава украинского МИДа. По его словам, ответственность за эскалацию напряжения на юго-востоке Украины несет только Россия.

В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину могут вызвать «провокационные и агрессивные действия», которые будут направлены против мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его могут применить «экстремистские и националистические настроенные элементы», которые оказывают «весьма сильное влияние» в Киеве.