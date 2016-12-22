Глава МИД Германии посетит линию соприкосновения в Донбассе

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.
Габриэль посетит Украину с рабочим визитом 3-4 января, в том числе министр встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным. «Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах», — сказано в сообщении.
Еще одним пунктом повестки переговоров, как отметили в украинском МИД, станет обсуждение позиции Берлина и Парижа в рамках работы «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе.
На линию соприкосновения Габриэль отправится также в сопровождении Климкина.
Ранее, 20 декабря, стороны конфликта в Донбассе согласовали перемирие на период рождественских и новогодних праздников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу с 00:00 23 декабря, но уже через несколько часов в ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины.