Глава МИД Германии усомнился в пользе от поставок летального оружия Киеву

Берлин сомневается в том, что поставки летального оружия на Украину позволят достичь урегулирования ситуации на востоке страны, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая на пресс-конференции Киеве, передает УНН.
«Я разделяю позицию украинского правительства, но уж чего там (на востоке Украины. — РБК) много, так это оружия. Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь, но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина с точки зрения вооружения может смотреть на ситуацию иначе», — сказал глава немецкого МИДа.
Но Германия считает необходимой направить в Донбасс миротворческую миссию ООН, целью которой должно быть восстановление целостности страны, отметил он. «Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН на всей оккупированной территории. Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в Совет Безопасности ООН, ввести сильную миротворческую миссию», — пояснил Габриэль.
В конце декабря прошлого года в Госдепе США заявили, что Вашингтон решил поставить оружие Киеву, но подчеркнули, что помощь носит «исключительно оборонительный характер». Американский телеканал ABC со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве передавал, что речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов. По этим данным, общая сумма поставок может составить $47 млн.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на эту информацию, предупредил, что поставки оружия Киеву могут привести к «провокационным агрессивным действиям» против жителей ДНР и ЛНР со стороны «экстремистски и националистически настроенных элементов» в Киеве.