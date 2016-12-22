МИД Германии объяснил требования к миротворческой миссии ООН в Донбассе

Миротворцы ООН на юго-востоке Украины должны быть вооружены и нести службу на всей территории Донбасса, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению министра, функции миротворцев ООН не должны сводиться лишь к охране представителей ОБСЕ. «Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна пребывать на оккупированной территории», — сказал Габриэль

Украинская сторона обратилась в ООН с просьбой о вводе миротворцев в Донбасс еще в 2015 году. Российская сторона негативно высказалась в отношении подобной инициативы, упрекнув Киев в том, что, таким образом, он хочет снять с себя ответственность. Однако в сентябре 2017 года на саммитте БРИКС президент Владимир Путин неожиданно высказался за ввод миротворцев, хотя и только на линии разграничения между ВСУ и формированиями непризнанных ДНР и ЛНР, а их главной функцией была бы, по его мысли, охрана сотрудников ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил об обязательной передаче миротворцам участка границы с Россией и повсеместном присутствии на территориях ДНР и ЛНР, однако Путин ответил, что это вызовет «бойню». Кроме того, Россия считает, что о миротворческом контингента Киев должен договариваться напрямую с Луганском и Донецком. США поддерживают план размещения миротворцев и на линии разграничения, и на российско-украинской границе, и, кроме того, считают, что переговоры об этом можно вести только с Москвой, а не с непризнанными республиками. Численность нужного контингента ООН в ноябре Вашингтоне оценили в 20 тыс. военнослужащих. Украинские военные заявили о том, что начали подготовку к размещению миротворцев.

В то же время, на прошедшей в конце ноября встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпрредставителя США на Украине Курта Волкера вопрос о посылке миротворцев урегулировать не удалось.

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