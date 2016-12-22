Двое российских военных погибли при обстреле базы Хмеймим 31 декабря

При обстреле боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии в последний день прошлого года погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «РИА Новости».
«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — рассказали в ведомстве.
В четверг, 4 января, в Министерстве обороны России опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов, но подтвердили, что базу обстреляли.
Кроме того, под Новый год, 31 декабря, в Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Как сообщали в Минобороны, он разбился на подлете к базе Хмеймим. Погибли оба пилота, бортмеханик получил травмы и был эвакуирован на Хмеймим. В российском военном ведомстве отметили, что вертолет не был сбит, а совершил жесткую посадку из-за неисправности.
До этого случая, 27 декабря, агентство «Интерфакс» и арабское AMN сообщали о ракетном ударе по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным СМИ, две ракеты были сбиты комплексом «Панцирь-С1» на подлете к базе. Еще одна не смогла ее достигнуть. В российском МИДе назвали атаку на российскую военную базу «провокацией террористов».
Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что российские военные находятся под надежной защитой «многоуровневой системы ПВО», которая «подтвердила свою высокую эффективность». Она отметила, что беспокойство у Москвы вызывает то, что террористам поставляются «новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки». «Факты говорят: подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась», — сказала Захарова.
В начале декабря президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим приказал вывести основную часть российских войск из Сирии. Однако на самой базе и в пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе российские военные продолжат нести службу. Оба военных объекта Сирия предоставила в распоряжение России сроком на 49 лет.