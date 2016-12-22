Двое российских военных погибли при обстреле базы Хмеймим 31 декабря

В Министерстве обороны рассказали о гибели двух российских военнослужащих во время минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии

Авиабаза Хмеймим. Сирия. Архив (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

При обстреле боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии в последний день прошлого года погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «РИА Новости».



«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — рассказали в ведомстве.

О том, что 31 декабря, боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, сообщала 3 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника. Как утверждали собеседники издания, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре российских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Кроме того, источники рассказали, что ранения могли получить более 10 военнослужащих. Собеседники газеты не уточнили, какая именно группировка была ответственна за обстрел.



В четверг, 4 января, в Министерстве обороны России опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов, но подтвердили, что базу обстреляли.

Кроме того, под Новый год, 31 декабря, в Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Как сообщали в Минобороны, он разбился на подлете к базе Хмеймим. Погибли оба пилота, бортмеханик получил травмы и был эвакуирован на Хмеймим. В российском военном ведомстве отметили, что вертолет не был сбит, а совершил жесткую посадку из-за неисправности.



До этого случая, 27 декабря, агентство «Интерфакс» и арабское AMN сообщали о ракетном ударе по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным СМИ, две ракеты были сбиты комплексом «Панцирь-С1» на подлете к базе. Еще одна не смогла ее достигнуть. В российском МИДе назвали атаку на российскую военную базу «провокацией террористов».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила , что российские военные находятся под надежной защитой «многоуровневой системы ПВО», которая «подтвердила свою высокую эффективность». Она отметила, что беспокойство у Москвы вызывает то, что террористам поставляются «новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки». «Факты говорят: подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась», — сказала Захарова.

В начале декабря президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим приказал вывести основную часть российских войск из Сирии. Однако на самой базе и в пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе российские военные продолжат нести службу. Оба военных объекта Сирия предоставила в распоряжение России сроком на 49 лет.