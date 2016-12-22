МИД назвал попытку атаковать российскую базу в Сирии «провокацией»

Попытка обстрелять российскую базу Хмеймим в Сирии ракетами говорит о том, что «подпитка» террористов вооружениями не прекратилась, заявили в МИДе. Российские средства ПВО накануне сбили две ракеты, которые были нацелены на базу

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии является «провокацией террористов», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Накануне агентство и арабское издание AMN сообщили, что на подлете к базе Хмеймим в провинции Идлиб российским комплексом «Панцирь-С1» были сбиты две ракеты. Еще одна, как писал «Интерфакс», до территории авиабазы не долетела.

«В Москве, конечно, с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов», — сказала на это Захарова, отметив, однако, что «российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО». Это вооружение «и в данном случае подтвердило свою высокую эффективность», добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.​

«Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», — заметила также Захарова, подчеркнув, что «откуда террористы берут эти вооружения — вопрос».

«В этой связи мы обратили внимание на то, что несколько дней назад над северной Хамой из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет сирийских ВВС», — продолжила представитель МИД России, заметив, что «факты говорят: подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась».

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация российских ВКС поддерживает наземные операции сирийской армии. Кроме того, в Сирии у России есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база Военно-морского флота в Тартусе. 11 декабря президент России Владимир Путин объявил о выводе «значительного числа российских войск» с территории Сирии. Позже РБК в Совете Федерации пояснили, что, несмотря на это, в республике останутся российские базы.