СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу «Хмеймим»

Российские средства ПВО сбили ракеты, которые были нацелены на российскую базу «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии

Авиабаза «Хмеймим». 2016 год (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Как сообщает агентство «Интерфакс», две ракеты на подлете к российской авиабазе были сбиты комплексом «Панцирь-С1». Еще одна ракета не долетела до территории авиабазы.

Издание AMN утверждает, что были сбиты две ракеты в провинции Идлиб, граничащей с Латакией. Оно указывает, что российские вертолеты патрулируют зону, из которой, как утверждается, были выпушены ракеты.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.



Противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400 и комплекс "Панцирь-С1". По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.



"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от средств воздушного нападения. "Панцирь-С1" разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы").



Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.



С-300, С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - системы ПВО дальнего радиуса действия.